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Посла Канады в Москве вызвали в МИД России

Посла Канады в Москве вызвали в МИД России Послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр указали в МИД РФ на действия Оттавы, которые выходят за рамки нормальной дипломатической практики.
В регионе
9 декабря 2022 г. 17:34
Посла Канады в Москве вызвали в МИД России

Послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр указали в МИД РФ на действия Оттавы, которые выходят за рамки нормальной дипломатической практики.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"9 декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова", - говорится в сообщении российского дипведомства.

"С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой "нетрадиционных ценностях" или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики", - подчеркнули в МИД РФ.

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Версия на английском языке Russia summons Canadian Ambassador

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