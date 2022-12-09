Посла Канады в Москве вызвали в МИД России

Послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр указали в МИД РФ на действия Оттавы, которые выходят за рамки нормальной дипломатической практики.

Послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр указали в МИД РФ на действия Оттавы, которые выходят за рамки нормальной дипломатической практики.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"9 декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова", - говорится в сообщении российского дипведомства.

"С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой "нетрадиционных ценностях" или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики", - подчеркнули в МИД РФ.