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Полиция Армении разогнала протестующих родителей погибших военнослужащих

Полиция Армении разогнала протестующих родителей погибших военнослужащих Полиция Армении разогнала протестующих родителей погибших военнослужащих
В регионе
21 сентября 2022 г. 13:31
Полиция Армении разогнала протестующих родителей погибших военнослужащих

Полиция Армении разогнала протестующих родителей погибших военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, с полуночи в пантеоне "Ераблур" в Ереване собрались родители погибших военнослужащих, чтобы помешать Николу Пашиняну и другим должностным лицам войти в пантеон в День независимости Армении.

Полиция Еревана разогнала протестующих, а также оттеснила с территории журналистов и операторов, препятствуя их профессиональной деятельности.

Одна из участниц акции рассказала, что их доставили в отделение полиции, вследствие действий задержавших ее полицейских она получила повреждение руки. "В машине даже не могли успокоиться, затаскивали нас. Они были ровесниками моего сына, моего покойного сына. Удивляюсь, какое воспитание они получили, какие матери их родили, что в них столько ненависти", сказала она.

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