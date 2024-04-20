Песков: США придется ответить за конфискацию замороженных активов РФ

США придется ответить за конфискацию замороженных активов России, меры Москвы не будут иметь временных ограничений.

США придется ответить за конфискацию замороженных активов России, меры Москвы не будут иметь временных ограничений.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о действиях Москвы в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта о конфискации замороженных активов РФ.

Песков отметил, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну.

"Что касается закона о конфискации российских активов, здесь нужно еще разобраться с деталями. В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности", - подчеркнул он.