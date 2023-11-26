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Песков: На Западе пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Песков: На Западе пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха Некоторые западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха и "с открытым забралом" ведут борьбу против России в регионе.
В регионе
26 ноября 2023 г. 15:25
Песков: На Западе пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Некоторые западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха и "с открытым забралом" ведут борьбу против России в регионе.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Где-то, наверное, 3, 4, 5 лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя заявления со стороны западных политиков о "задаче изгнать российских миротворцев, российских военных из региона, порвать связи России и Армении".

"Действительно, целый ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию. И, конечно, заняв эту позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно", - заключил Песков.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: “Bəzi Qərb dövlətləri Qarabağ ətrafında sabitliyi pozmağa çalışırlar”

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