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    Очередные переговоры Ирана и "шестерки" пройдут в Женеве

    Политические директора шестерки и Ирана снова встретятся 17 декабря в Женеве для однодневной встречи

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Переговоры Ирана и "шестерки" на уровне политических директоров пройдут 17 декабря в Женеве, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Европейской внешнеполитической службы.

    "Как было объявлено после последней встречи "шестерки" в Вене 24 ноября, политические директора "шестерки" и Ирана снова встретятся 17 декабря  в Женеве для однодневной встречи, чтобы продолжить дипломатические усилия на пути к достижению долгосрочного и всеобъемлющего решения", — отмечается в сообщении. 

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