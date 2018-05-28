Пассажиры смогут требовать более высокую компенсацию за задержки рейсов в РФ

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие пассажирам получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса, вступают в силу.

Как сообщает Report, Россия ранее присоединилась к Монреальской конвенции, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок.

Так, теперь за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей ($5837). До этого дня это сумма составляла максимально 25 рублей ($0,41) за час задержки. Кроме того, Монреальской конвенцией расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику: если раньше это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании, то после присоединения к конвенции подать иск можно будет и по месту жительства пассажира.

До воскресенья максимальный размер компенсации за утерянный багаж составлял 600 рублей ($9,73) за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч рублей($1459,48).

Для авиакомпаний предусматривается возможность оформления электронного перевозочного документа для грузовых перевозок, что позволит сэкономить на грузоперевозках. Также изменения предусматривают приведение в соответствие с конвенцией сроков предъявления к перевозчику претензий и требований о возмещении вреда в случаях повреждения (порчи, утраты) багажа, груза, почты, и исчисления сроков исковой давности.