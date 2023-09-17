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Пашинян считает возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

Пашинян считает возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно, Ереван делает все необходимые шаги для этого.
В регионе
17 сентября 2023 г. 10:54
Пашинян считает возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно, Ереван делает все необходимые шаги для этого.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года", - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что Армения и Азербайджан не планируют подписывать мирный договор на октябрьской встрече в испанской Гранаде.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan ilin sonunadək Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasını mümkün sayır

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