Пашинян назвал дату досрочных выборов в Армении

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня. Как сообщает Report, об этом написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По словам премьера, сегодня он встретился с лидером фракции ППА Гагиком Царукяном. Стороны констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы.
"Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы", - написал Пашинян.