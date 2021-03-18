Пашинян назвал дату досрочных выборов в Армении

Сегодня Пашинян встретился с лидером фракции ППА Гагиком Царукяном

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня. Как сообщает Report, об этом написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам премьера, сегодня он встретился с лидером фракции ППА Гагиком Царукяном. Стороны констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы.

"Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы", - написал Пашинян.