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Пашинян и Раиси провели телефонный разговор

Пашинян и Раиси провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и премьером Армении Николом Пашиняном.
В регионе
13 сентября 2022 г. 12:15
Пашинян и Раиси провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и премьером Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Раиси отметил, что Иран внимательно следит за развитием ситуации в регионе, все конфликты в регионе должны решаться мирным путем, и страна занимает четкую позицию по вопросу территориальной целостности государств.

Он также отметил, что Тегеран готов оказать содействие для установления мира в регионе, добавив, что вопрос безопасности Армении важен для ИРИ.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan və İranın Prezidenti arasında telefon danışığı olub

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