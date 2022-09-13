Пашинян и Раиси провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и премьером Армении Николом Пашиняном.

Состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и премьером Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Раиси отметил, что Иран внимательно следит за развитием ситуации в регионе, все конфликты в регионе должны решаться мирным путем, и страна занимает четкую позицию по вопросу территориальной целостности государств.

Он также отметил, что Тегеран готов оказать содействие для установления мира в регионе, добавив, что вопрос безопасности Армении важен для ИРИ.