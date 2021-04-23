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Оппозиция Армении назвала условие стабилизации ситуации в стране

Оппозиция Армении назвала условие стабилизации ситуации в стране Отстранение от власти действующего в Армении режима позволить установить в стране стабильность
В регионе
23 апреля 2021 г. 06:55
Оппозиция Армении назвала условие стабилизации ситуации в стране
Артур Ванецян

"Отстранение от власти действующего в Армении режима позволить установить в стране стабильность".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявляет армянская оппозиционная партия "Отечество".

"Строго осуждаем пытки и незаконные задержания, требуем немедленного освобождения незаконно задержанных лиц. Вновь подтверждаем, что лишь немедленное отстранение действующего режима от власти позволит установить в стране стабильность и мир", - отмечается в заявлении партии под руководством экс-директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна.

"Визит в Сюникскую область лица, занимающего должность премьер-министра Армении, был спланированной провокацией, преследующей цель изменить внутриполитическую повестку", - следует из заявления.

В политической силе считают, что премьер Армении Никол Пашинян нарушил установившуюся в стране "относительную стабильность" и "несет полную ответственность за происходящие и будущие события".

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Версия на азербайджанском языке Müxalifət: Yalnız Paşinyanın hakimiyyətdən kənarlaşdırılması sabitlik yaradacaq   

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