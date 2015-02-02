​Официальная статистика: Численность населения Армении сократилась

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "В январе 2015 года численность населения Армении сократилась на 6 500 человек по сравнению с аналогичным периодом 2014 года". Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом 2 февраля заявила начальник отдела переписи и демографии Национальной статистической службы Карине Куюмджян.

По её словам, в январе прошлого года количество населения страны составляло 3 млн. 18 тыс. 100 человек, в этом году эта цифра сократилась на 6 500 человек и составила 3 млн. 10 тыс. 600 человек.

К.Куюмджян отметила, что в 2013 году количество мертворожденных детей составляло 711, а в 2014 году эта цифра достигла 751-го.

Начальник отдела отметила, что в 2014 году в стране скончались 27 тыс. 872 человека, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году.