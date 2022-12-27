ОДАУ требует скорейшего вывода российских миротворцев из Карабаха

"Расчет российских пропагандистов всегда состоял именно в этом - в быстром тиражировании лжи. Но только ли против Украины работают российские дезинформаторы, манипуляторы? Нет, далеко не только. Только ли российская сторона грешит такого рода действиями?

"Расчет российских пропагандистов всегда состоял именно в этом - в быстром тиражировании лжи. Но только ли против Украины работают российские дезинформаторы, манипуляторы? Нет, далеко не только. Только ли российская сторона грешит такого рода действиями? Тоже нет. Аналогичный подход давно взят на вооружение и армянскими СМИ, политиками, общественными деятелями".

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил на состоявшейся в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пресс-конференции председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов.

Участники пресс-конференции рассказали украинской общественности правду о хищениях природных богатств Азербайджана в зоне временного размещения российского "миротворческого" контингента в Азербайджане, а также о событиях в Украине и в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, о преступном сговоре между российскими "миротворцами" и лидерами карабахских сепаратистов.

Глава ОДАУ напомнил, что в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление о прекращении армяно-азербайджанской войны.

"Согласно пункту 3 вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. При этом, согласно пункту 4 российский миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Этот пункт не выполнен армянской стороной при покровительстве российских миротворцев. Официальный Баку не раз обращал на этот факт внимание как Москвы, так и Еревана", - указал он.

Также Х.Джавадов сообщил, что в пункте 4 трехстороннего заявления указано, что срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

"Азербайджанская общественность, политики, СМИ требуют соблюдения этого пункта. Уверен, что он будет претворен в жизнь и российские миротворцы покинут зону своего временного пребывания", - подчеркнул он.

Кроме того, Хикмет Джавадов отметил, что российские миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана.

"Дело в том, что 7 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Таким образом, был создан Карабахский экономический район - один из 14 экономических районов Азербайджана. Он включает в себя и территории, где ныне проживают этнические армяне", - подчеркнул глава ОДАУ.

Он также напомнил, что по итогам состоявшейся в начале октября в Праге встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона, Армения вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации.

"Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди, и весь Карабахский экономический район являются территорией нашей страны. Проще говоря, Армения признала, что карабахские армяне живут на признанной Арменией территории Азербайджана. И там же, в Карабахском экономическом районе Азербайджана, они продолжают незаконную эксплуатацию золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Азербайджанская сторона справедливо и законно потребовала проведения мониторинга на своей территории", - указал Х.Джавадов.

По его словам, карабахские сепаратисты, от имени которых громче всех выступает заработавший свое миллиардное состояние в России армянский олигарх Рубен Варданян, отказываются выполнять законные требования азербайджанской стороны.

"А российские миротворцы, потворствуя грабежу азербайджанских природных ресурсов со стороны карабахских сепаратистов, перекрыли Лачинский коридор, препятствуя азербайджанским экологам и активистам в доступе на свою же, азербайджанскую территорию, в признанный даже Арменией Карабахский экономический район!", - заявил глава ОДАУ.

Он особо подчеркнул, что ОДАУ выражает полную поддержку действиям азербайджанских активистов, которые сейчас проводят акцию протеста, требуя выполнения своих законных требований.

Также Х.Джавадов заявил о том, что ОДАУ требует скорейшего вывода российских миротворцев из зоны их временной дисклокации в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Пресс-офицер 114 бригады территориальной обороны ВСУ Дмитрий Кулибабa заявил, что "русский миротворец", под кого бы он ни маскировался, где бы он ни был, перекрывал ли он Лачинский коридор, шел ли "освобождать" Киев от "нацистов" – это военный преступник, выполняющий преступные приказы военно-политического руководства России.

"Наша цель сегодня – разоблачить этих преступников, дать достойный ответ, остановив Россию в ее попытке поменять мировой порядок. Верю, что сможем это сделать, только объединившись с другими государствами, которые тоже стремятся остановить русский империализм, разрушив последнюю империю", - считает Кулибаба.

Боец добровольческого батальона имени героя Украины Кульчицкого, участник боевых действий в Украине Видади Исрафилов провел параллели между российскими "миротворцами", закрывшими Лачинский коридор в Карабахском экономическом районе Азербайджана, с подразделениями Советской Армии, которая вторглась в ночь на 20 января 1990 года в Баку.

"Армия, которая вошла в Баку в январе 1990 года и убила 170 мирных граждан республики, боровшихся за свою свободу, зашла в Азербайджан через 30 лет под видом "миротворцев" с танками, и тяжелой артиллерией. Пусть и временно, но вошла. Убежден, что "российские "миротворцы" априори не могут нести мир, где бы они не находились. Поэтому Азербайджан должен сделать все возможное, чтобы они были выведены в срок, указанный в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. В целом же я убежден, что окончательное решение армяно-азербайджанского конфликта напрямую зависит от итогов войны, которую Россия развязала против Украины. Разгром российской оккупационной армии важен для очень большого числа стран мира, в том числе и для Азербайджана", - считает он.

Свое согласие с ним высказал и офицер ВСУ Алим Насиров. "Как Россия может быть называть свои войска, временно дислоцированные в Карабахском экономическом районе Азербайджана "миротворческим контингентом", если она убила 450 детей на территории Украины?!", - недоумевает он.

Участники пресс-конференции заявили о том, что Азербайджан оказывал, оказывает и будет оказывать далее политическую поддержку Украине, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность, а также увеличивая объемы гуманитарной помощи Украине, сколь сильное недовольство по этому поводу не проявляли бы официальные представители России и разного рода "карманные эксперты" из этой страны, уже перешедшие к угрозам в адрес Азербайджана