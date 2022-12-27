Обвиняемому в траффикинге в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в трудовой эксплуатации несовершеннолетних к заключению под стражу в качестве меры пресечения на основании ходатайства Генеральной прокуратуры.

Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в трудовой эксплуатации несовершеннолетних к заключению под стражу в качестве меры пресечения на основании ходатайства Генеральной прокуратуры.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, проведенному МВД, обвиняемый эксплуатировал 12-летнего несовершеннолетнего с целью получения выгоды.

"Угрожая и оказывая психологическое давление на ребенка, задержанный принуждал его просить милостыню на улицах Тбилиси, а также воровать мелкие предметы", – говорится в сообщении.

Всю выручку он присваивал и распоряжался по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье "Торговля несовершеннолетними (траффикинг), совершенная с применением насилия, шантажа или обмана", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17 лет.

По данным ведомства, следствие уголовного дела продолжается.