НАТО решительно поддерживает усилия по нормализации между Баку и Ереваном

НАТО решительно поддерживает шаги, принятые Азербайджаном и Арменией на пути к нормализации отношений.

Как передает Report, об этом написал специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в социальной сети "Х".

"Приветствую совместное заявление Азербайджана и Армении, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных, мерах укрепления доверия, а также четкой приверженности достижению долгожданного мирного соглашения между странами", - говорится в публикации.