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НАТО решительно поддерживает усилия по нормализации между Баку и Ереваном

НАТО решительно поддерживает усилия по нормализации между Баку и Ереваном НАТО решительно поддерживает шаги, принятые Азербайджаном и Арменией на пути к нормализации отношений
В регионе
8 декабря 2023 г. 13:07
НАТО решительно поддерживает усилия по нормализации между Баку и Ереваном

НАТО решительно поддерживает шаги, принятые Азербайджаном и Арменией на пути к нормализации отношений.

Как передает Report, об этом написал специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в социальной сети "Х".

"Приветствую совместное заявление Азербайджана и Армении, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных, мерах укрепления доверия, а также четкой приверженности достижению долгожданного мирного соглашения между странами", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке NATO supports normalization of relations between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке NATO Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını dəstəkləyir

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