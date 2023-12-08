НАТО решительно поддерживает усилия по нормализации между Баку и Ереваном

НАТО решительно поддерживает шаги, принятые Азербайджаном и Арменией на пути к нормализации отношений.
Как передает Report, об этом написал специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в социальной сети "Х".
"Приветствую совместное заявление Азербайджана и Армении, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных, мерах укрепления доверия, а также четкой приверженности достижению долгожданного мирного соглашения между странами", - говорится в публикации.
I welcome the joint statement by #Armenia & #Azerbaijan announcing the mutual release of detainees, other confidence building measures & a clear commitment to reach a long awaited peace deal. #NATO strongly supports these efforts & the normalisation of relations between &