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Начался визит госсекретаря США в Грузию

Начался визит госсекретаря США в Грузию Государственный секретарь США Майк Помпео находится с двухдневным визитом в Грузии.
В регионе
17 ноября 2020 г. 20:19
Начался визит госсекретаря США в Грузию

Государственный секретарь США Майк Помпео находится с двухдневным визитом в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, самолет с М.Помпео на борту уже приземлился в аэропорту Тбилиси.

Завтра М.Помпео встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и патриархом Илией II. Также запланирована его встреча с членами гражданской общественности.

В ходе официальных встреч планируется обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства между США и Грузией, перспективы углубления партнерства в сферах обороны и безопасности, торговли, экономики и других сферах.

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