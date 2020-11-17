Начался визит госсекретаря США в Грузию

Государственный секретарь США Майк Помпео находится с двухдневным визитом в Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, самолет с М.Помпео на борту уже приземлился в аэропорту Тбилиси.
Завтра М.Помпео встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и патриархом Илией II. Также запланирована его встреча с членами гражданской общественности.
В ходе официальных встреч планируется обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства между США и Грузией, перспективы углубления партнерства в сферах обороны и безопасности, торговли, экономики и других сферах.