Начался визит госсекретаря США в Грузию

Государственный секретарь США Майк Помпео находится с двухдневным визитом в Грузии.

Государственный секретарь США Майк Помпео находится с двухдневным визитом в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, самолет с М.Помпео на борту уже приземлился в аэропорту Тбилиси.

Завтра М.Помпео встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и патриархом Илией II. Также запланирована его встреча с членами гражданской общественности.

В ходе официальных встреч планируется обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства между США и Грузией, перспективы углубления партнерства в сферах обороны и безопасности, торговли, экономики и других сферах.