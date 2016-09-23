Начальник московской полиции объявил об уходе с поста

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин объявил личному составу о том, что в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как ожидается, новым местом работы Якунина может стать центральный аппарат МВД.

"После того, как Якунин официально покинет свой пост, его место может занять заместитель начальника главка - начальник полиции Москвы Олег Баранов", - заявил агентству информированный источник.