На западе Турции за час произошли три землетрясения

Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Измир возле Эгейского моря

Три землетрясения за час произошли в понедельник на западе Турции. Как передает Report, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в провинции Измир возле Эгейского моря.

Магнитуда землетрясения во всех трех случаях составила 4.8. Очаг находился на глубине 10-и, 1-го и 16 километров.

Подземные толчки, которые ощущались и в соседних районах, стали поводом для беспокойства среди населения.

Данных о жертвах и разрушениях нет.