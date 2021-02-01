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На западе Турции за час произошли три землетрясения

На западе Турции за час произошли три землетрясения Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Измир возле Эгейского моря
В регионе
1 февраля 2021 г. 12:57
На западе Турции за час произошли три землетрясения

Три землетрясения за час произошли в понедельник на западе Турции. Как передает Report, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в провинции Измир возле Эгейского моря.

Магнитуда землетрясения во всех трех случаях составила 4.8. Очаг находился на глубине 10-и, 1-го и 16 километров.

Подземные толчки, которые ощущались и в соседних районах, стали поводом для беспокойства среди населения.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

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