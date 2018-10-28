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    МВД Грузии наблюдает за порядком на выборах президента

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Мобильные группы сотрудников полиции Грузии наблюдают за порядком в день президентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом  говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии.

    "Во всех регионах Грузии для защиты общественной безопасности и порядка созданы мобильные группы полиции, которые в случае необходимости в рамках предусмотренных законом полномочий будут осуществлять реагирование на правонарушения и защищать порядок", — говорится в заявлении.

    Выборы президента  проходят сегодня в Грузии. В стране  открылись  3 тысячи 648 участков.

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