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Михаила Саакашвили увезли в неизвестном направлении

Михаила Саакашвили увезли в неизвестном направлении Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли из города Гори в неизвестном направлении.
В регионе
30 декабря 2021 г. 03:39
Михаила Саакашвили увезли в неизвестном направлении
Михаил Саакашвили

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли из города Гори в неизвестном направлении.

Как передает Report, об этом она написала в своем Facebook.

В среду вечером Ясько заявляла, что политик находится в критическом состоянии.

"Появилась информация, что Михаила Саакашвили вывезли из Гори! В неизвестном направлении! SOS! Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори! Состояние и направление никто не знает!", - отметила Ясько.

В понедельник политик, проходивший лечение в военном госпитале Гори после длительной голодовки, заявил, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии объявила, что ведомство решило отложить перевод в спецучреждение в Рустави.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvili naməlum istiqamətdə aparılıb

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