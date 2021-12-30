Михаила Саакашвили увезли в неизвестном направлении

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли из города Гори в неизвестном направлении.
Как передает Report, об этом она написала в своем
В среду вечером Ясько заявляла, что политик находится в критическом состоянии.
"Появилась информация, что Михаила Саакашвили вывезли из Гори! В неизвестном направлении! SOS! Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори! Состояние и направление никто не знает!", - отметила Ясько.
В понедельник политик, проходивший лечение в военном госпитале Гори после длительной голодовки, заявил, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии объявила, что ведомство решило отложить перевод в спецучреждение в Рустави.