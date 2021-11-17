МИД Турции: Наше братство с Азербайджаном будет возможностью внести свой вклад в работу ЮНЕСКО

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Салим Кыран поздравил Азербайджан с избранием в Исполнительный совет ЮНЕСКО.

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Салим Кыран поздравил Азербайджан с избранием в Исполнительный совет ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал замглавы МИД Турции.

"Мы искренне поздравляем Азербайджан, который вместе с нашей страной избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы. Турецко-азербайджанское братство станет прекрасной возможностью внести свой вклад в глобальную работу ЮНЕСКО в области образования, науки и культуры", - сказал заместитель министра иностранных дел Турции.

Отметим, что выборы в состав Исполнительного совета на 2021-2025 годы прошли в рамках текущей 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Азербайджан был выдвинут на одну из трех вакансий от восточноевропейской группы на выборах.

Азербайджан был избран членом Совета 143 голосами на высококонкурентных выборах.