О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Турции: Наше братство с Азербайджаном будет возможностью внести свой вклад в работу ЮНЕСКО

МИД Турции: Наше братство с Азербайджаном будет возможностью внести свой вклад в работу ЮНЕСКО Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Салим Кыран поздравил Азербайджан с избранием в Исполнительный совет ЮНЕСКО.
В регионе
17 ноября 2021 г. 23:38
МИД Турции: Наше братство с Азербайджаном будет возможностью внести свой вклад в работу ЮНЕСКО

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Салим Кыран поздравил Азербайджан с избранием в Исполнительный совет ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал замглавы МИД Турции.

"Мы искренне поздравляем Азербайджан, который вместе с нашей страной избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы. Турецко-азербайджанское братство станет прекрасной возможностью внести свой вклад в глобальную работу ЮНЕСКО в области образования, науки и культуры", - сказал заместитель министра иностранных дел Турции.

Отметим, что выборы в состав Исполнительного совета на 2021-2025 годы прошли в рамках текущей 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Азербайджан был выдвинут на одну из трех вакансий от восточноевропейской группы на выборах.

Азербайджан был избран членом Совета 143 голосами на высококонкурентных выборах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə XİN: Azərbaycanla qardaşlığımız YUNESKO-nun işinə töhfə üçün fürsət olacaq

Самое важное

Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
17 ноября 2021 г. 20:36
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
17 ноября 2021 г. 15:02
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
17 ноября 2021 г. 11:58
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
16 ноября 2021 г. 18:17
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
16 ноября 2021 г. 16:54
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
16 ноября 2021 г. 15:09
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
16 ноября 2021 г. 14:22
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
16 ноября 2021 г. 13:44
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
16 ноября 2021 г. 13:40
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi