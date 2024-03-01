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МИД РФ: Москва требует от Берлина объяснений по разговору офицеров ФРГ

МИД РФ: Москва требует от Берлина объяснений по разговору офицеров ФРГ Москва требует объяснений от немецких властей по поводу разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост, уклонение от ответа будет расценено как признание вины.
В регионе
1 марта 2024 г. 19:39
МИД РФ: Москва требует от Берлина объяснений по разговору офицеров ФРГ

Москва требует объяснений от немецких властей по поводу разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост, уклонение от ответа будет расценено как признание вины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

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