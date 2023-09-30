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МИД Британии: Ряд европейских стран могут сократить помощь Украине

МИД Британии: Ряд европейских стран могут сократить помощь Украине Оказание военной и экономической помощи Украине оказалось "тяжелым и болезненным решением" для Лондона.
В регионе
30 сентября 2023 г. 10:32
МИД Британии: Ряд европейских стран могут сократить помощь Украине

Оказание военной и экономической помощи Украине оказалось "тяжелым и болезненным решением" для Лондона.

Как передает Report, об этом в интервью британскому журналу The House заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

По его словам, в целом ряде европейских государств наблюдается некоторая "усталость" от военного конфликта в Украине, которая может привести к тому, что руководство этих стран может задуматься о сокращении поддержки Киева.

Он предупредил об ухудшении ситуации в мире в случае, если союзники не продолжат оказывать поддержку Киеву. Эту ситуацию глава МИД расценил как "большую проблему".

При этом он пообещал, что поддержка Киева будет продолжена до тех пор, пока военные действия на территории Украины не будут полностью завершены.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN: "Bəzi Avropa ölkələri müharibədən yorulduğu üçün Ukraynaya dəstəyi azaltmaq istəyir"

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