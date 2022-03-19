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Медведев: Коллапса в экономике России не будет

Медведев: Коллапса в экономике России не будет Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев убежден, что коллапса в экономике России из-за санкций не будет. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, он объяснил такую уверенность возможностями страны и партнерством с дружественным
В регионе
19 марта 2022 г. 18:00
Медведев: Коллапса в экономике России не будет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев убежден, что коллапса в экономике России из-за санкций не будет. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, он объяснил такую уверенность возможностями страны и партнерством с дружественными государствами.

"У нас есть все возможности для собственного развития. Во многом ранее введенные санкции пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоемких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства", - отметил Медведев в публикации в Telegram в субботу.

Он напомнил, что "правительство уже приняло оперативные решения для поддержки людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора". "В общем, коллапса в экономике не будет", - заверил заместитель председателя СБ.

Медведев также обратил внимание на тот факт, что "у России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки". "Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны", - указал зампред Совбеза.

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Версия на английском языке Medvedev rules out collapse in Russian economy

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