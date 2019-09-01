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Лавров и Зариф проведут встречу в Москве

Лавров и Зариф проведут встречу в Москве

2 сентября в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова с его иранским коллегой Мохаммад Джавад Зарифом. 

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

Как ожидается, стороны обсудят широкий круг вопросов сотрудничества между Москвой и Тегераном, в том числе торгово-экономическую кооперацию.

«Особое внимание стороны имеют в виду уделить международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане», — заявили в МИД.

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