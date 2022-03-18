Латвия высылает троих сотрудников посольства России

Латвия приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России.

Латвия приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине", - говорится в публикации Ринкевичса в Twitter.

По словам главы латвийского внешнеполитического ведомства, данное решение было согласовано с Литвой и Эстонией.

Отметим, что Эстония решила выслать троих дипломатических сотрудников посольства РФ в Таллине. МИД страны вызвал посла России и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата.