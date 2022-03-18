О нас
Аудио новости

Латвия высылает троих сотрудников посольства России

Латвия высылает троих сотрудников посольства России Латвия приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России.
В регионе
18 марта 2022 г. 16:33
Латвия высылает троих сотрудников посольства России

Латвия приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине", - говорится в публикации Ринкевичса в Twitter.

По словам главы латвийского внешнеполитического ведомства, данное решение было согласовано с Литвой и Эстонией.

Отметим, что Эстония решила выслать троих дипломатических сотрудников посольства РФ в Таллине. МИД страны вызвал посла России и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Latvia expels three Russian diplomats

Самое важное

Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
18 марта 2022 г. 10:23
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
16 марта 2022 г. 22:00
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi