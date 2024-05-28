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Кыргызстан получит зенитно-ракетный комплекс С-300

Кыргызстан получит зенитно-ракетный комплекс С-300 В Кыргызстан поступит зенитно-ракетный комплекс С-300.
В регионе
28 мая 2024 г. 17:00
Кыргызстан получит зенитно-ракетный комплекс С-300

В Кыргызстан поступит зенитно-ракетный комплекс С-300.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом в интервью "Биринчи радио" сообщил начальник Генштаба Минобороны КР Руслан Мукамбетов.

Откуда именно ожидается поставка вооружения, начальник Генштаба не сообщил.

По словам Мукамбетова, поставка ожидается в ближайшие месяцы. Также он рассказал, что сейчас ведутся переговоры о приобретении других зенитно-ракетных комплексов.

Зенитные ракетные системы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Производятся они в России.

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