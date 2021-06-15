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Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении

Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения, сообщает Report.
В регионе
15 июня 2021 г. 12:45
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении
Роберт Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения, сообщает Report.

"Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.

Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. "Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях – ред.)", - сказал Кочарян.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока.

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Версия на английском языке Kocharyan does not rule out post-election confrontation
Версия на азербайджанском языке Koçaryan: "Seçkilərdən sonra qarşıdurma istisna edilmir"

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