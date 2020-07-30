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Кочарян: Наше правительство ведет страну туда, откуда сейчас все убегают

Кочарян: Наше правительство ведет страну туда, откуда сейчас все убегают Ни одно обещание правительства не выполнено, ни в экономике, ни в политике. Это форс-мажор, который может привести к стремительному изменению политической ситуации в стране
В регионе
30 июля 2020 г. 05:10
Кочарян: Наше правительство ведет страну туда, откуда сейчас все убегают

"Ни одно обещание правительства не выполнено, ни в экономике, ни в политике. Это форс-мажор, который может привести к стремительному изменению политической ситуации в стране".

Как передает Report, об этом бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью трем армянским телеканалам.

Он также отметил, что большая часть правительства Армении пришла из НКО, пропагандирующих так называемую глобализацию.

"Такое впечатление, что вместо создания наций идет процесс создания соросовского суррогата. Наше правительство ведет страну туда, откуда сейчас все убегают. Во многих странах национальные силы укрепляют свои позиции. Сейчас в мире формируется новый тренд борьбы за национальные ценности. Лидерами в этом процессе являются Китай и Россия. И этот тренд приходит на смену угасающему процессу глобализации, для продвижения которого тратятся огромные средства", - сказал Кочарян.

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Версия на азербайджанском языке Koçaryan: “Hökumət ölkəni hamının qaçdığı yerə aparır”

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