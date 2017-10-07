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    Каха Каладзе: Улица Баку в центре Тбилиси должна быть капитально отремонтирована

    Политик обещает масштабную реконструкцию в случае избрания мэром Тбилиси

    Тбилиси. 7 октября. REPORT.AZ/ «21 октября в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления и на пост мэра Тбилиси. Если я буду избран мэром, улицу Баку в центре Тбилиси ждет капитальная реконструкция" 

    Об этом грузинскому бюро Report, сказал бывший министр энергетики, кандидат на пост мэра от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.

    "Для нас приоритетом является ремонт старых улиц Тбилиси. Одна из таких улиц является  "Баку", - заявил политик, отметив, что Азербайджан является близким соседом и дружественной страной.

    "Считаю облик улицы Баку также должен быть обновлен. Сделаю все возможное, для масштабной реконструкции этой улицы, в случае избрания мэром Тбилиси", - сказал Каладзе.  

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