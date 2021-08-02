Испания направит в Турцию самолеты для борьбы с лесными пожарами

Испания отправляет три самолета в Турцию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Испания отправляет три самолета в Турцию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД страны.

В частности, в город Даламан (провинция Мугла) уже в понедельник должен прибыть транспортный самолет, а во вторник утром - два самолета-амфибии. В Турцию направятся также 27 военных – 22 члена экипажей и пять специалистов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.

"Этой поддержкой… правительство Испании хочет выразить свою солидарность жертвам этой ужасной катастрофы, Турции и специалистам, которые борются с распространением огня", - говорится в сообщении испанского МИД.

Как заявил ранее в понедельник министр сельского и лесного хозяйтсва Турции Бекир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.

Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.