​Иран направил письмо ОПЕК

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Мы направили ОПЕК письмо, в котором отметили, что после ликвидации применяемых против Ирана санкций, за короткое время мы доведем объем нефтедобычи в месторождениях до прежнего уровня".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, в письме от ОПЕК ждут ответа относительно данного вопроса. Как отметил министр, если члены ОПЕК заинтересованы в том, чтобы цена на нефть оставалась на нынешнем уровне, они должны уделить место и для иранской нефти.

Отвечая на вопрос о том, примет ли ОПЕК решение касательно данного вопроса, министр сказал: "Мы написали письмо и отослали его. В вопросе повышения нефтедобычи мы не ждем чьего-либо решения".