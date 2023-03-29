Иран и Россия завершают согласование проекта договора о стратегическом партнерстве

Иран и Россия находятся на финальной стадии согласования проекта всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве

Иран и Россия находятся на финальной стадии согласования проекта всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Я очень признателен, что проект всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве между нашими странами был рассмотрен и утвержден в России. Надеюсь, что в течение следующего месяца правовые департаменты министерств иностранных дел наших государств согласуют проект этого договора", - сказал он.