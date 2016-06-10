Хидашели обсудила в Пентагоне обороноспособность Грузии

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Вопросы совместных военных учений, повышения обороноспособности и сферы региональной безопасности обсуждались на встрече министра обороны Грузии Тинатин Хидашели с заместителем секретаря департамента обороны США Майклом Карпентером, сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

На встрече также присутствовал и заместитель секретаря департамента обороны США по вопросам политики Европы и НАТО Джеймс Таунсенд.

В ходе переговоров стороны также обсудили и вопросы реализации пакета Грузия-НАТО, предоставленного стране в 2014 году по итогам саммита альянса в Уэльсе.

Министр обороны Грузии находится в США в рамках турне по странам Европы и Северной Америки, в которое она отправилась 1 июня в рамках подготовки к Варшавскому саммиту.

До США Тинатин Хидашели посетила Польшу.