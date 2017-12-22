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    Грузинский парламент утвердил новый состав правительства

    Дискуссии об отчете продолжались весь день 21 декабря

    Тбилиси. 22 декабря. REPORT.AZ/ Грузинский парламент 22 декабря приблизительно в 02:00 утвердил новый состав правительства.

    Как передает грузинское бюро Report, во время голосования 103 депутата проголосовали за, 17- против нового состава правительства.

    Таким образом, в новом правительстве, в котором будет председательствовать Георги Квирикашвили, будет 14 министров.

    Отметим, что исполняющий обязанности премьер-министра Георги Квирикашвили 20-21 декабря выступал перед парламентскими фракциями и комитетами. Затем он отчитался о программе развития правительства. Дискуссии об отчете продолжались весь день 21 декабря. Голосование прошло только 22 декабря в ночные часы.

    Парламент выразил вотум доверия новому правительству. 

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