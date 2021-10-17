Главный эпидемиолог: В Грузии началась пятая волна распространения коронавируса

Пятая волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии.

Пятая волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

"Число случаев заражения серьезно возросло, и это является началом так называемой пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с высоких показателей, и поэтому важным является, чтобы все мы учитывали рекомендации - носили маски, соблюдали дистанцию, избегали массовых собраний и прививались", - сказал Гамкрелидзе.

Он вновь призвал жителей страны вакцинироваться. "В течение последней недели ситуация ухудшилась, в частности, в Кахети, Имерети и Самегрело - Земо Сванети. Там показатель прививок относительно ниже. Относительно хорошо дела обстоят в Аджарии и Тбилиси, так как в обоих регионах показатель прививок высокий по сравнению с другими. Поэтому я еще раз прошу население прививаться", - добавил Гамкрелидзе.