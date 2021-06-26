Глава МИД Литвы: Мы должны способствовать построению доверия между Азербайджаном и Арменией

"Мы должны в первую очередь способствовать построению доверия между Азербайджаном и Арменией".

"Мы должны в первую очередь способствовать построению доверия между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, Европейский Союз уже вовлечен в этот процесс.

Глава МИД назвал гуманитарное соглашение между Азербайджаном и Арменией очень важным шагом:

"Я надеюсь, что этот процесс будет продолжен. В случае достаточного доверия между сторонами можно говорить о возможности вовлечения Европейского Союза в усиление координации всего региона".