Глава Инспекционного органа продбезопасности Армении подал в отставку

Руководитель Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Георгий Аветисян представил прошение об отставке премьер-министру Николу Пашиняну.

Руководитель Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Георгий Аветисян представил прошение об отставке премьер-министру Николу Пашиняну.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом он написал в соцсетях.

Он предложил специалистам дать оценку того, что сделал для сферы, и выразил уверенность, что остальное сделают те, кто возглавит структуру после него.

"То, чем буду заниматься в будущем, покажет время", - написал Аветисян.

Напомним, Аветисян был назначен на должность руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов в июне 2018 года. До этого он занимал пост директора ГНКО "Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг" при Госслужбе безопасности пищевых продуктов Минсельхоза.