Генсек ООН назначил гуманитарного координатора по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амина Авада кризисным координатором всемирной организации по ситуации вокруг Украины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амина Авада кризисным координатором всемирной организации по ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом он заявил по окончании заседания Совета Безопасности ООН.

"Гуманитарные потребности на Украине увеличиваются с каждым часом. Гибнет мирное население. По меньшей мере 100 тыс. украинцев вынуждены были покинуть свои дома", - сказал Гутерриш.

"Чтобы укрепить наш ответ, сегодня я объявляю о назначении Амина Авада кризисным координатором ООН по Украине", - отметил генсек. По его словам, Авад будет координировать действия ООН, "включая гуманитарное реагирование, по обе стороны линии соприкосновения".

В заявлении генсека подчеркивается, что распространенном его пресс-службой, Авад в разное время занимал ряд должностей в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, он был руководителем представительства УВКБ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также директором отдела чрезвычайных ситуаций, безопасности и снабжения.