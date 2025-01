НАТО поддерживает усилия по укреплению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом генсек НАТО Марк Рютте написал в соцсети "Х" по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Давосе.

Рютте отметил, что провел плодотворную беседу с армянским премьером о продолжении диалога и сотрудничества между НАТО и Арменией.

"Регион Южного Кавказа важен для глобальной безопасности. Поддерживаю усилия по укреплению прочного мира между Арменией и Азербайджаном", - написал он.