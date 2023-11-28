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Гарибашвили: Грузия поддерживает установление стабильности и мира в регионе

Гарибашвили: Грузия поддерживает установление стабильности и мира в регионе Диалог Тбилиси и Еревана на высоком уровне по ряду стратегических вопросов принесет пользу не только Грузии и Армении, но и региону в целом.
В регионе
28 ноября 2023 г. 15:49
Гарибашвили: Грузия поддерживает установление стабильности и мира в регионе

Диалог Тбилиси и Еревана на высоком уровне по ряду стратегических вопросов принесет пользу не только Грузии и Армении, но и региону в целом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом было заявлено на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главой аппарата премьер-министра Армении Араиком Арутюняном в Тбилиси.

В пресс-службе Кабмина Грузии сообщили о том, что Гарибашвили отметил, что Тбилиси открыт и готов поддержать любой конструктивный процесс, цель которого – установление стабильности и мира в регионе.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также уровень армяно-грузинского взаимодействия.

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Версия на английском языке Georgia ready to assist processes aimed at peace and stability in region, says PM
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: "Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyi dəstəkləməyə hazırdır"

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