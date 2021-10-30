Exit poll: Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси

Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает действующий градоначальник, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каха Каладзе.

Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает действующий градоначальник, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каха Каладзе.

Как передает местное бюро Report, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу телекомпании "Имеди".

По данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:

Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%

Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%

Опрошены были более 17 тысяч избирателей.