Эрдоган: Попадание ракеты на территорию Польши может быть технической ошибкой

"Ракеты, запущенные по Польше, могут быть технической ошибкой или иметь другие причины".

Попадание ракеты на территорию Польши может быть технической ошибкой или иметь другие причины.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на индонезийском острове Бали.

Он напомнил о заявлении президента США Джозефа Байдена по поводу инцидента.

"Байден также сказал, что ракеты не российского производства. Я также говорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пока нет ничего конкретного, но вопрос необходимо изучить.

Мы хотим как можно скорее усадить Россию и Украину за один стол. Подстрекательства в такое время - неправильный шаг", - подчеркнул турецкий лидер.