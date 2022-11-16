О нас

Эрдоган: Попадание ракеты на территорию Польши может быть технической ошибкой

Эрдоган: Попадание ракеты на территорию Польши может быть технической ошибкой "Ракеты, запущенные по Польше, могут быть технической ошибкой или иметь другие причины".
В регионе
16 ноября 2022 г. 10:21
Эрдоган: Попадание ракеты на территорию Польши может быть технической ошибкой

Попадание ракеты на территорию Польши может быть технической ошибкой или иметь другие причины.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на индонезийском острове Бали.

Он напомнил о заявлении президента США Джозефа Байдена по поводу инцидента.

"Байден также сказал, что ракеты не российского производства. Я также говорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пока нет ничего конкретного, но вопрос необходимо изучить.

Мы хотим как можно скорее усадить Россию и Украину за один стол. Подстрекательства в такое время - неправильный шаг", - подчеркнул турецкий лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan considers launch of rockets to Poland as technical error
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Polşaya raket atılması texniki səhv ola bilər, təhriklər düzgün deyil”

Самое читаемое

СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi