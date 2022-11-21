Эрдоган выразил сожаление в связи с позицией Белого дома по Сирии

Турция не ставит в известность США или Россию в связи с планами ударов по объектам террористов в Сирии и Ираке.

Турция не ставит в известность США или Россию в связи с планами ударов по объектам террористов в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на открытие мундиаля в Катаре.

На вопрос о том, "поднималась ли тема антитеррористических операций ВС Турции в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом на Бали, а также в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным", Эрдоган сказал: "Мы не обсуждали тему операций ни с Байденом, ни с Путиным. Вместе с тем, и Байдену, и Путину хорошо известна позиция Анкары, и вероятность нанесения наших ударов в этом регионе в любое время".

Спецслужбы и силовые органы Турции не действуют на основе разрешения какой-либо страны, подчеркнул глава государства. "Турция сама решает, какие шаги предпринимать. Американцам нужно четко знать об этом. Думаю, что они уже уяснили. Все стороны вскоре станут свидетелями новых важных шагов Турции", - заверил турецкий лидер.

При этом он выразил сожаление в связи с подходами США по Сирии. "Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО, за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", - сказал Эрдоган, отметив, что "этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене".

По словам турецкого лидера, обеспокоенность Анкары по Сирии была доведена до сведения Вашингтона. "Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее Байденом, заявлял, что если мы – союзники и партнеры по НАТО, то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формируют угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям", - подчеркнул президент Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что американской стороне нечем отвечать Анкаре. «Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому, что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны", - заверил Эрдоган.

Он также отметил, что операции турецкой армии против террористов в регионе продолжатся.

Касаясь последних ударов по террористам на севере Ирака, турецкий лидер сообщил, что накануне удары по объектам кровавой организации РКК на севере Ирака были нанесены до 70 самолетами и ударными БПЛА.