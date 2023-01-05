Эрдоган выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта в Украине.

Об этом Report сообщает со ссылкой на администрацию президента Турции.

В ходе беседы обсуждалась гуманитарная помощь Турции и энергетическая поддержка Украины, а также ситуация, связанная с "зерновым коридором".

Турецкий лидер в очередной раз предложил Зеленскому посредничество в урегулировании ситуации.

"Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы турецкой стороны.

Кроме того, президент Турции выразил готовность оказать дипломатическое содействие для стабилизации обстановки вокруг Запорожской АЭС.