О нас

Эрдоган: Тюркоязычные страны в числе первых пришли на помощь Турции

Эрдоган: Тюркоязычные страны в числе первых пришли на помощь Турции Внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ) - показатель единства и сплоченности Тюркского мира.
В регионе
16 марта 2023 г. 14:21
Эрдоган: Тюркоязычные страны в числе первых пришли на помощь Турции

Внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ) - показатель единства и сплоченности Тюркского мира.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии внеочередного саммита лидеров ОТГ в четверг в Анкаре.

Турецкий лидер поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за инициативу проведения внеочередного саммита ОТГ, а также действующему председателю организации - Узбекистану.

Глава государства привлек внимание к последствиям разрушительных землетрясений 6 февраля, которые унесли жизни более 49 тыс. жителей Турции.

По его словам, тюркоязычные страны в числе первых пришли на помощь Турции.

Саммит на тему "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь" инициирован Азербайджаном на фоне последствий разрушительных февральских землетрясений в Турции.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году. В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле организация получила название Организация тюркских государств.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan thanks OTS member countries  
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan TDT-yə üzv ölkələrə təşəkkür edib

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi