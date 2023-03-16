Эрдоган: Тюркоязычные страны в числе первых пришли на помощь Турции

Внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ) - показатель единства и сплоченности Тюркского мира.

Внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ) - показатель единства и сплоченности Тюркского мира.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии внеочередного саммита лидеров ОТГ в четверг в Анкаре.

Турецкий лидер поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за инициативу проведения внеочередного саммита ОТГ, а также действующему председателю организации - Узбекистану.

Глава государства привлек внимание к последствиям разрушительных землетрясений 6 февраля, которые унесли жизни более 49 тыс. жителей Турции.

По его словам, тюркоязычные страны в числе первых пришли на помощь Турции.

Саммит на тему "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь" инициирован Азербайджаном на фоне последствий разрушительных февральских землетрясений в Турции.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году. В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле организация получила название Организация тюркских государств.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.