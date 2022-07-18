Эрдоган: Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.

Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хочу еще раз напомнить, что, если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное - их [Швеции и Финляндии] дело", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания правительства, которое прошло под его председательством.