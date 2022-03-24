Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более разрушительной будет война для обеих сторон. Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины с 2014 года. Мы находимся в контакте с лидерами обеих стран, чтобы как можно скорее остан

"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более разрушительной будет война для обеих сторон. Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины с 2014 года. Мы находимся в контакте с лидерами обеих стран, чтобы как можно скорее остановить войну между Россией и Украиной. Продолжим наши переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Все наши усилия направлены на то, чтобы свести этих двух лидеров вместе, чтобы создать атмосферу мира".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО.

"Наши контакты с обоими лидерами будут продолжаться. Суверенитет и независимость Украины должны быть главным приоритетом. Мы с осторожностью относимся к прогрессу в переговорах", - сказал Эрдоган.

"Используем полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре, для снижения напряженности в Черном море. Оказали помощь более 63 000 человек, в том числе украинцам, бежать из зоны конфликта. "Количество украинцев, въезжающих в Турцию, достигло 60 тысяч", - добавил президент.

Турецкий лидер заявил, что НАТО должно предпринять реальные шаги для поддержки Украины.