О нас
Аудио новости

Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более разрушительной будет война для обеих сторон. Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины с 2014 года. Мы находимся в контакте с лидерами обеих стран, чтобы как можно скорее остан
В регионе
24 марта 2022 г. 21:42
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более разрушительной будет война для обеих сторон. Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины с 2014 года. Мы находимся в контакте с лидерами обеих стран, чтобы как можно скорее остановить войну между Россией и Украиной. Продолжим наши переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Все наши усилия направлены на то, чтобы свести этих двух лидеров вместе, чтобы создать атмосферу мира".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО.

"Наши контакты с обоими лидерами будут продолжаться. Суверенитет и независимость Украины должны быть главным приоритетом. Мы с осторожностью относимся к прогрессу в переговорах", - сказал Эрдоган.

"Используем полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре, для снижения напряженности в Черном море. Оказали помощь более 63 000 человек, в том числе украинцам, бежать из зоны конфликта. "Количество украинцев, въезжающих в Турцию, достигло 60 тысяч", - добавил президент.

Турецкий лидер заявил, что НАТО должно предпринять реальные шаги для поддержки Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putin və Zelenski ilə aparılan danışıqlardan danışıb

Другие новости из категории

Министр обороны РФ впервые за 13 дней появился на публике
Министр обороны РФ впервые за 13 дней появился на публике
24 марта 2022 г. 21:02
МИД России: Проекты развития транспортного маршрута Азербайджан-Армения продолжаются
МИД России: Проекты развития транспортного маршрута Азербайджан-Армения продолжаются
24 марта 2022 г. 19:32
Украина и Россия провели первый официальный обмен пленными
Украина и Россия провели первый официальный обмен пленными
24 марта 2022 г. 18:50
Зеленский: Мы между Западом и Россией
Зеленский: Мы между Западом и Россией
24 марта 2022 г. 15:21
Глава МИД Украины: Москва требует от Украины неприемлемых уступок
Глава МИД Украины: Москва требует от Украины неприемлемых уступок
24 марта 2022 г. 15:13
Ибрагим Калын: Инициативы Турции по прекращению войны в Украине продолжаются
Ибрагим Калын: Инициативы Турции по прекращению войны в Украине продолжаются
24 марта 2022 г. 14:49
НАТО направило дополнительные войска к восточным границам Альянса
НАТО направило дополнительные войска к восточным границам Альянса
24 марта 2022 г. 14:35
В Киеве обезврежена очередная российская диверсионная группа
ФотоВ Киеве обезврежена очередная российская диверсионная группа
24 марта 2022 г. 13:42
Министр обороны Украины: Общие потери России составляют более 40 тыс. человек
Министр обороны Украины: Общие потери России составляют более 40 тыс. человек
24 марта 2022 г. 13:02
Эрдоган и Макрон встретились в Брюсселе
Эрдоган и Макрон встретились в Брюсселе
24 марта 2022 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi