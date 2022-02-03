Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, cамолет с главой турецкого государства приземлился в украинской столице.

Турецкого лидера в аэропорту Борисполь встречали посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере, посол Турции в Анкаре Василь Бондарь, представители МИД Украины.

У Мариинского дворца в Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Прозвучали государственные гимны Турции и Украины. У здания дворца, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.

Далее началась встреча президентов Турции и Украины в формате один на один.

Турецкого лидера в ходе визита сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.