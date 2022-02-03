О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Зеленским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину.
В регионе
3 февраля 2022 г. 15:18
Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, cамолет с главой турецкого государства приземлился в украинской столице.

Турецкого лидера в аэропорту Борисполь встречали посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере, посол Турции в Анкаре Василь Бондарь, представители МИД Украины.

У Мариинского дворца в Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Прозвучали государственные гимны Турции и Украины. У здания дворца, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.

Далее началась встреча президентов Турции и Украины в формате один на один.

Турецкого лидера в ходе визита сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Meeting between Erdogan and Zelensky kicks off
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Zelenski arasında görüş başlayıb

Другие новости из категории

В Грузии учителя азербайджанского языка получили возможность карьерного роста
В Грузии учителя азербайджанского языка получили возможность карьерного роста
3 февраля 2022 г. 14:35
В Ереване водители проводят акцию протеста
В Ереване водители проводят акцию протеста
3 февраля 2022 г. 14:21
Украина и Турция подпишут рамочное соглашение по строительству завода Bayraktar
Украина и Турция подпишут рамочное соглашение по строительству завода Bayraktar
3 февраля 2022 г. 14:12
Саакашвили в тюрьме написал тезисы экономического развития Грузии
Саакашвили в тюрьме написал тезисы экономического развития Грузии
3 февраля 2022 г. 13:36
В России за сутки коронавирусом заразились около 17,8 тыс. человек
В России за сутки коронавирусом заразились около 17,8 тыс. человек
3 февраля 2022 г. 12:46
МИД Армении: Нормализация отношений с Анкарой улучшит ситуацию на границе с Баку
МИД Армении: Нормализация отношений с Анкарой улучшит ситуацию на границе с Баку
3 февраля 2022 г. 12:12
Мирзоян: Армения и Азербайджан обсуждают вопрос механизмов безопасности на границе
Мирзоян: Армения и Азербайджан обсуждают вопрос механизмов безопасности на границе
3 февраля 2022 г. 11:58
Новым оператором железной дороги с Азербайджаном станет дочка РЖД
Новым оператором железной дороги с Азербайджаном станет "дочка" РЖД
3 февраля 2022 г. 11:47
Пашинян: Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций
Пашинян: Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций
3 февраля 2022 г. 11:39
Президентские выборы в Армении пройдут в марте
Президентские выборы в Армении пройдут в марте
3 февраля 2022 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi