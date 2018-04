​Эрдоган предложил убрать имя Трампа с небоскреба в Стамбуле

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал переименовать башни Trump Tower, построенные по франшизе по образу американского небоскреба в деловом районе Стамбула, поскольку кандидат на пост президента США Дональд Трамп позволял себе "исламофобные" высказывания.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

С точки зрения Эрдогана, Трамп "не имеет терпимости к мусульманам в Америке" ("has no tolerance for Muslims in America"), и поэтому его имя "должно быть оперативно демонтировано" ("it must be swiftly taken down") с одной из башен.

Жилой и бизнес-комплекс Tower Trump был построен турецкой компанией Dogan Sirketler Grubu Holding AS в 2012 году. Он состоит из двух башен в 37 и 39 этажей. Комплекс был построен по франшизе от компании, принадлежащей Дональду Трампу. На его открытии присутствовал сам Эрдоган, однако сейчас турецкий президент считает, что это было ошибкой.