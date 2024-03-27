Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе

Турция приложит усилия для выполнения резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа в период священного для мусульман месяца Рамадан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на мити

Турция приложит усилия для выполнения резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа в период священного для мусульман месяца Рамадан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Батман на юго-востоке республики в преддверии намеченных на 31 марта выборов в местные органы власти.

"Мы приветствуем решение СБ ООН о прекращении огня в Газе. Мы сделаем все возможное для выполнения этой резолюции, приложим необходимые усилия, чтобы как можно скорее обеспечить мир и спокойствие нашим братьям в Газе. Необходимо усилить давление на избалованное дитя Запада Израиль, чтобы он подчинился принятому в ООН решению", - сказал Эрдоган. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Власти Турции ранее неоднократно выступали с резкими заявлениями в адрес Израиля, обвиняя его в совершении военных преступлений в Газе и требуя привлечения к ответственности международным судом ООН. В Анкаре также говорят о готовности возложить на себя миссию гаранта в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

25 марта СБ ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов организации резолюцию, которая содержит требование немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. За резолюцию проголосовали все 14 стран Совбеза, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. Воздержались лишь Соединенные Штаты. Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил внести устную поправку в проект резолюции, которая предусматривает смену формулировки с "продолжительное прекращение огня" на "постоянное прекращение огня". Российскую инициативу поддержали Алжир и Китай, США проголосовали против, остальные воздержались, в связи с чем поправка не была принята