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Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе

Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе Турция приложит усилия для выполнения резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа в период священного для мусульман месяца Рамадан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на мити
В регионе
27 марта 2024 г. 20:15
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе

Турция приложит усилия для выполнения резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа в период священного для мусульман месяца Рамадан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Батман на юго-востоке республики в преддверии намеченных на 31 марта выборов в местные органы власти.

"Мы приветствуем решение СБ ООН о прекращении огня в Газе. Мы сделаем все возможное для выполнения этой резолюции, приложим необходимые усилия, чтобы как можно скорее обеспечить мир и спокойствие нашим братьям в Газе. Необходимо усилить давление на избалованное дитя Запада Израиль, чтобы он подчинился принятому в ООН решению", - сказал Эрдоган. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Власти Турции ранее неоднократно выступали с резкими заявлениями в адрес Израиля, обвиняя его в совершении военных преступлений в Газе и требуя привлечения к ответственности международным судом ООН. В Анкаре также говорят о готовности возложить на себя миссию гаранта в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

25 марта СБ ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов организации резолюцию, которая содержит требование немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. За резолюцию проголосовали все 14 стран Совбеза, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. Воздержались лишь Соединенные Штаты. Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил внести устную поправку в проект резолюции, которая предусматривает смену формулировки с "продолжительное прекращение огня" на "постоянное прекращение огня". Российскую инициативу поддержали Алжир и Китай, США проголосовали против, остальные воздержались, в связи с чем поправка не была принята

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